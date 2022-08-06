Театр «Приют комедианта» поставит спектакль «Идиот»

Театр «Приют комедианта» поставит спектакль по мотивам романа Фёдора Достоевского «Идиот». Премьера запланирована на 1 октября.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу театра.

Режиссёром станет Пётр Шерешевский. Он определяет жанр постановки как «сон в трёх действиях» на материале Достоевского.

Льва Мышкина сыграет Илья Дель.

Также будут задействованы Антон Падерин (Парфен Рогожин), Александр Худяков (Ганя), Геннадий Алимпиев (Иван Епанчин), Татьяна Самарина (Елизавета Епанчина), Татьяна Ишматова (Настасья), Анна Саклакова (Аглая).

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