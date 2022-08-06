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МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве вечером 6 августа

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Главное управление МЧС по Москве выпустило предупреждение о грозе и ветре в столице вечером 6 августа.
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве вечером 6 августа
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 6 августа в ближайшие час-два с сохранением до 23:00 местами в городе Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами 15—17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 6 августа из-за жары до +33 °C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.

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