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Синоптики рассказали о погоде в Удмуртии в августе

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В Гидрометцентре Удмуртии рассказали о погоде в республике в августе.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Средняя температура воздуха за месяц предполагается выше климатических норм на 1 °С. Среднесуточная норма в августе +15...+17 °С», — заявила начальник отдела гидрометобеспечения Гидрометцентра Удмуртии Ирина Куртеева.

По её словам, в настоящее время температура воздуха отвечает климатическим нормам, но с каждым днём она вновь начнёт повышаться, хотя ночи по-прежнему будут прохладными.

«По долгосрочному прогнозу погоды, в августе на территории Удмуртии ожидается осадков около климатической нормы. Норма осадков в августе составляет 63—69 мм. Один миллиметр осадков соответствует одному литру воды на 1 кв. м», — уточнила Куртеева.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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