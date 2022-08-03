В Петербурге откроется аудиовизуальная выставка «Симфония звучит»

В Санкт-Петербурге в честь 80-летия со дня премьеры блокадной симфонии Дмитрия Шостаковича откроется аудиовизуальная выставка «Симфония звучит».

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на директора Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елену Лезик.

«Мы не могли остаться в стороне от памятной даты, от юбилея, 80-летия со дня первого исполнения седьмой симфонии в блокадном Ленинграде, и подготовили к этой дате интересный, очень яркий выставочный проект «Симфония звучит», — рассказала Лезик.

Аудиовизуальную композицию, которая посвящена композитору, премьере и тем, кто принимал в ней участие, жители и гости Петербурга смогут посетить в 15:00 9 августа.

Ранее телеканал «360» сообщил, что мультимедийная выставка о Петре I в честь 350-летия со дня его рождения откроется в парке «Патриот» в Московской области.