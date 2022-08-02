В Подмосковье пройдёт ретроспективный показ фильмов Андрея Кончаловского

В августе в уличных кинотеатрах Московской области пройдёт ретроспективный показ фильмов Андрея Кончаловского. Акция приурочена к 85-летию режиссёра.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Запланировано 30 показов на 16 площадках.

Как отметили в министерстве, в программу вошли многие фильмы: от «Первого учителя» 1965 года до картины «Дорогие товарищи!» 2020 года.

Ранее актриса Ева Авеева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках сериала «Заповедный спецназ — 2», где она играет одну из главных ролей.