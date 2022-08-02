В Подмосковье пройдёт ретроспективный показ фильмов Андрея Кончаловского
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Запланировано 30 показов на 16 площадках.
Как отметили в министерстве, в программу вошли многие фильмы: от «Первого учителя» 1965 года до картины «Дорогие товарищи!» 2020 года.
Ранее актриса Ева Авеева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках сериала «Заповедный спецназ — 2», где она играет одну из главных ролей.