В Ульяновской области из-за жары объявлен «жёлтый» уровень опасности
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По данным Приволжского УГМС, с 3 по 5 августа дневная температура воздуха в области составит +30...+32 °С.
Ульяновцев просят не выходить на улицу без необходимости и отправляться на прогулки до 10:00 или после 16:00.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по республике сообщило, что в регионе объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с градом и грозами в Крыму.