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В Ульяновской области из-за жары объявлен «жёлтый» уровень опасности

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В Ульяновской области из-за жары, которая установится в регионе в ближайшие дни, объявили «жёлтый» уровень опасности.
В Ульяновской области из-за жары объявлен «жёлтый» уровень опасности
  • Gettyimages.ru
  • © Aldona Maria Meldner / EyeEm

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным Приволжского УГМС, с 3 по 5 августа дневная температура воздуха в области составит +30...+32 °С.

Ульяновцев просят не выходить на улицу без необходимости и отправляться на прогулки до 10:00 или после 16:00.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по республике сообщило, что в регионе объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с градом и грозами в Крыму.

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