При реставрации Музея имени Бахрушина в Москве обнаружили исторический декор

При реставрации Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина специалисты обнаружили уникальный исторический декор конца XIX века.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

«Специалистам удалось найти угол кирпичной кладки, который оказался утерянным камином. Его воссоздадут по архивным документам. При проведении расчистки реставраторы обнаружили живопись в кабинете Алексея Бахрушина — орнаментальный фриз конца XIX века, а также балконный проём и камин, устроенные при хозяине усадьбы», — рассказал он.

На втором этаже музея обнаружили элементы отделки ванной комнаты, где на плитках прослеживался характерный греческий орнамент. В других постройках реставраторы нашли печи с подлинными изразцами.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.