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На Ямале прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

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На Ямале за сутки значительно увеличилась площадь лесных пожаров. По данным на утро 2 августа, в округе действует пять очагов общей площадью более 200 га.
На Ямале прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент природных ресурсов.

В тушении задействованы 148 спасателей. С начала года на Ямале зарегистрировано 307 природных пожаров, в 2021 году их было 55.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане на текущей неделе сохранится жаркая погода. Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на данные Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

3 и 4 августа дневные температуры будут достигать +25...+31°С, по ночам ожидается до +12...+17 °С.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, можно ли сравнивать жару в столице с аномально жаркой погодой, которая была в европейских странах.

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