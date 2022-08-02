В Крыму выпустили штормовое предупреждение в связи с ливнями и ветром 2 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главка ведомства по республике.
«Во второй половине дня и до конца суток 2 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20—25 м/с», — говорится в сообщении.
В МЧС гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Накануне агентство «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за дождя.