Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене акции «кинопродукт».

Как пишет РИА Новости, ранее гендиректор киносети Алексей Васясин анонсировал показы «кинопродуктов», состоящих из российского фильма и видеоматериала, где «под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент».

«Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», — говорится в сообщении пресс-службы сети.

Отмечается, что цель акции выполнена полностью.

По словам Васясина, основной целью совместного показа российского и голливудского контента в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» было привлечение внимания Министерства культуры России к проблеме кинотеатров.