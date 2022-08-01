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Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене акции «кинопродукт»

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Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене акции «кинопродукт».
Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене акции «кинопродукт»
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, ранее гендиректор киносети Алексей Васясин анонсировал показы «кинопродуктов», состоящих из российского фильма и видеоматериала, где «под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент».

«Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», — говорится в сообщении пресс-службы сети.

Отмечается, что цель акции выполнена полностью.

По словам Васясина, основной целью совместного показа российского и голливудского контента в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» было привлечение внимания Министерства культуры России к проблеме кинотеатров.

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