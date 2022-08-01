Объединённая киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» объявила об отмене акции «кинопродукт»
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, ранее гендиректор киносети Алексей Васясин анонсировал показы «кинопродуктов», состоящих из российского фильма и видеоматериала, где «под видеоматериалами будет какой-то голливудский контент».
«Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции «кинопродукт», — говорится в сообщении пресс-службы сети.
Отмечается, что цель акции выполнена полностью.
По словам Васясина, основной целью совместного показа российского и голливудского контента в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» было привлечение внимания Министерства культуры России к проблеме кинотеатров.