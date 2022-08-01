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Синоптик Позднякова предупредила о жаркой погоде на текущей неделе в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящей неделе в Москве и области ожидается жаркая погода без осадков, за исключением воскресенья.
Синоптик Позднякова предупредила о жаркой погоде на текущей неделе в Москве
  • РИА Новости

«На этой неделе в Московском регионе удержится жаркая погода без осадков. Только в воскресенье возможны кратковременные дожди. В понедельник в Москве температура воздуха составит +24…+26 °С, во вторник ночью +15…+17 °С с возможным повышением до +19 °С. Днём +25…+27 °С, а в последующие дни +28…+30 °С. Слабый ветер сохранится как ночью, так и днём», — уточнила специалист в беседе с «Известиями».

По словам Поздняковой, в конце недели в Москве среднесуточные показатели температуры будут выше климатической нормы на 2—3 градуса.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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