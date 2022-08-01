В День ВМФ в Петербурге прошёл показ рок-оперы «Юнона и Авось»

31 июля, в День Военно-морского флота России, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся показ концертной версии рок-оперы «Юнона и Авось».

Представление подготовил медиахолдинг «Русская Медиагруппа» при поддержке Министерства обороны России.

Постановку посетил один из её авторов — композитор Алексей Рыбников. На мероприятии присутствовали десятки тысяч зрителей, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

В постановке приняли участие Александр Маршал, Валерия Ланская, Валерий Гавва, Светлана Криницкая и другие.

На Дворцовой площади также выступили Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Театр Алексея Рыбникова.

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».