Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланированы встречи с писателями, поэтами, издателями, иллюстраторами, блогерами, библиотекарями.

С 2013 года на фестивале побывали более 50 авторов, проведено не менее 500 мастер-классов, выставок и презентаций.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.