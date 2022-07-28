Фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября

Короткая ссылка
Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября.
Фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт 2—4 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланированы встречи с писателями, поэтами, издателями, иллюстраторами, блогерами, библиотекарями.

С 2013 года на фестивале побывали более 50 авторов, проведено не менее 500 мастер-классов, выставок и презентаций.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить