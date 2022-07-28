Стала известна дата телевизионной премьеры сериала «Нереалити»

Ленту о скандальной телезвезде и её жизненных проблемах за кадром реалити-шоу покажут 8 августа на ТНТ.

Сюжет сериала сфокусирован на главной героине Рите, звезде реалити-шоу, которая на протяжении десяти лет строила дом и искала любовь в кадре, но теперь вынуждена покинуть мир ТВ и вернуться домой. Её приезд не радует ни близких, ни бывшего возлюбленного, ни родную дочь.

Рите срочно нужны деньги, а помощи просить не у кого. Героине приходится учиться жить по новым правилам, но это непросто, поскольку она привыкла решать все проблемы по методам реалити-шоу.

Главные роли исполнили Ольга Дибцева («Холоп»), Инга Оболдина («Триада») и Николай Фоменко («Беспринципные»). Также в актёрский состав вошли Анна Рыцарева («Вертинский»), Виталий Даушев («Давай разведёмся!»), Лика Нифонтова («Ликвидация») и другие.

По словам Ольги Дибцевой, в сериале есть много совпадений с её жизнью.

«Сценаристы не знали мою биографию, но попали в мои отношения с родителями — они очень похожи на те, что разворачиваются между Ритой и её мамой с папой — героями Николая Фоменко и Инги Оболдиной. Для меня «Нереалити» — это про взросление, но не по возрасту, не по паспорту, а по осознанию в мире, отношению к себе, к своей семье, к близким. Я сама довольно поздно повзрослела, научилась брать ответственность за свою жизнь и поступки уже после 25 лет. Было интересно всё это сыграть, прожить снова, показать зрителям через Риту», — отметила актриса.

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