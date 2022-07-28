Синоптик Шувалов назвал причину участившихся природных катаклизмов
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«Полмиллиарда человек испытывают аномальную жару в Китае, рекорды в Киргизии, Туркменистане — это ощутимые проявления изменений в климатической системе. Климат сегодня меняется, изменения будут идти с увеличенной скоростью, выбросы парниковых газов увеличиваются. Во время пандемии производство упало, но это не повлияло на глобальную температуру», — цитирует Шувалова НСН.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.