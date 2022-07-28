Синоптик Шувалов назвал причину участившихся природных катаклизмов

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал изменения климата Земли причиной аномальной жары и рекордных осадков.

«Полмиллиарда человек испытывают аномальную жару в Китае, рекорды в Киргизии, Туркменистане — это ощутимые проявления изменений в климатической системе. Климат сегодня меняется, изменения будут идти с увеличенной скоростью, выбросы парниковых газов увеличиваются. Во время пандемии производство упало, но это не повлияло на глобальную температуру», — цитирует Шувалова НСН.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью лесов.