Кинофестиваль «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге в августе
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Об этом сообщает tagilcity.ru.
Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Запланирована деловая и развлекательная программа.
Цель «Одной шестой» — помочь режиссёрам найти спонсоров, обзавестись репутацией и связями.
Призы вручат в категориях «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют» и «Лучший российский неигровой дебют».
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