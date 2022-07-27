Кинофестиваль «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге в августе

Фестиваль «Одна шестая» для дебютирующих режиссёров состоится в Екатеринбурге 12—17 августа.

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Распоряжение о проведении фестиваля подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Запланирована деловая и развлекательная программа.

Цель «Одной шестой» — помочь режиссёрам найти спонсоров, обзавестись репутацией и связями.

Призы вручат в категориях «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют» и «Лучший российский неигровой дебют».

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