Дом Ершова в Петербурге признали объектом культурного наследия

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Дом Ершова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге включили в государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
Дом Ершова в Петербурге признали объектом культурного наследия
  • © комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП, памятник, построенный в 1897 году по проекту архитектора Валентина Демяновского для купца 2-й гильдии Дмитрия Ефимовича Ершова в архитектурных приёмах эклектики, расположен по адресу 5-я линия Васильевского острова, дом 52.

«Лицевой фасад сохранил архитектурное и декоративно-художественное решения конца XIX века. До наших дней дошли элементы декоративной отделки фасада: лепные замковые камни, эркеры на кронштейнах и ажурные ограждения балконов, замковый камень над воротным проездом в виде картуша с инициалом владельца дома — Е», — заявили в ведомстве.

Ранее РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы сообщило, что фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик.

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