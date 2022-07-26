Актриса Буркот рассказала о своих ролях

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Актриса Веста Буркот рассказала о своих ролях.
Актриса Буркот рассказала о своих ролях
  • Кадр «Майор Соколов. Игра без правил»
  • © «Пирамида»

В беседе с интернет-изданием argumenti.ru она напомнила, что в сериале «Тайный город» сыграла ведьму.

«Да, я сыграла ведьму, которая высасывала из людей кровь и питалась этой энергией. Она могла телепортироваться, превращаться в любое существо с массой собственного тела — в птицу, змею, собаку. Страшно не было, ведь это просто роль», — заявила Буркот.

По её словам, в юмористической ленте «На скорости» она играла маму.

«Дело происходило в Ростове, я туда прилетела прямо с «Кинотавра». Это молодёжная история, про подростков. Я играла маму. Молодые, современные родители, на всё смотрящие с улыбкой. И это было забавно. Сын разбил машину, и мы, родители, не орём на него, а наказываем рублём. Не поедешь в Испанию, куда собирался, потому что нужно ремонтировать авто. А поедешь к дедушке в деревню. Возвращаем ребёнку ответственность за свои поступки», — сообщила актриса.

Ранее актриса Арина Постникова в беседе с kp.ru рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».

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