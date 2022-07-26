В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома усадьбы Маркина

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В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.
В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома усадьбы Маркина

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Дом был построен в 1905 году в стиле московского модернизма. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Как заявил мэр Сергей Собянин, это один из самых удачных проектов архитектора Петра Харко.

Маркин, директор торгово-промышленного товарищества «Преемник Алексея Губкина А. Кузнецов и Ко», владел усадьбой до 1917 года. Затем она перешла в собственность государства. В конце ХХ века там работало посольство Турции. В настоящее время в здании расположена апостольская нунциатура Ватикана.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.

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