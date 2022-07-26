В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

В Челябинской области продолжаются грозы, ливни и град.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на штормовое предупреждение ЦГМС.

«Ночью и днём 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20—25 м/с», — заявили синоптики.

Тем временем в Москве в среду, 27 июля, ожидается сильная жара. Температура воздуха может составить до +31 °С, передаёт ФАН со ссылкой на столичное управление ГУ МЧС России.

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — отмечается в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальную жару в Москве.