В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с

Короткая ссылка
В Челябинской области продолжаются грозы, ливни и град.
В Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Winz

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на штормовое предупреждение ЦГМС.

«Ночью и днём 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах достигнет 20—25 м/с», — заявили синоптики.

Тем временем в Москве в среду, 27 июля, ожидается сильная жара. Температура воздуха может составить до +31 °С, передаёт ФАН со ссылкой на столичное управление ГУ МЧС России.

«В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — отмечается в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус прокомментировал аномальную жару в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить