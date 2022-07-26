Климатолог Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве

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Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве.
Климатолог Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как отметил эксперт, все сценарии дальнейшего изменения климата связаны с антропогенным фактором.

«В Москве могут быть рекордные температуры. Ещё есть оценки, которые говорят, что в ближайшие 7—10 лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 °С. В Москве в летний период это будет означать температуры +40 °С», — цитирует Юлкина газета «Известия».

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