Климатолог Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, климатолог Михаил Юлкин рассказал, как может измениться погода в Москве.

Как отметил эксперт, все сценарии дальнейшего изменения климата связаны с антропогенным фактором.

«В Москве могут быть рекордные температуры. Ещё есть оценки, которые говорят, что в ближайшие 7—10 лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 °С. В Москве в летний период это будет означать температуры +40 °С», — цитирует Юлкина газета «Известия».

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.