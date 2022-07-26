В Подмосковье благоустроят 50 лесопарков за пять лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в течение пяти лет в регионе благоустроят 50 лесопарков.

Об этом стало известно на встрече губернатора с министром природных ресурсов России Александром Козловым, передаёт телеканал «360».

«Мы понимаем, насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Всё, что касается чистоты, ухода, потому что экология — вещь, которая, особенно в мегаполисе, бесценна... Все мы это ценим, дорожим этим», — отметил Воробьёв.

В регионе благоустроили уже девять лесопарков — в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Ленинском, Можайске, Котельниках и Балашихе.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.