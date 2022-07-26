Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что реставрация Ханского дворца в Бахчисарае завершится в ноябре 2023 года.

Об этом пишет «Крыминформ».

«Работы идут в достаточном темпе. Окончание работ — 2023 год, ноябрь, подрядчик поклялся, что работы будут завершены. За подрядчика гарантировать невозможно, но тем не менее. Сегодня людей на объекте достаточно, техники достаточно», — сообщил Аксёнов.

Реставрация проводится на 16 объектах дворца, на трёх из них работы завершены.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве планируют отреставрировать дворец Юсуповых. Здания дворца имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.