Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что реставрация Ханского дворца в Бахчисарае завершится в ноябре 2023 года.
Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Павлишак

Об этом пишет «Крыминформ».

«Работы идут в достаточном темпе. Окончание работ — 2023 год, ноябрь, подрядчик поклялся, что работы будут завершены. За подрядчика гарантировать невозможно, но тем не менее. Сегодня людей на объекте достаточно, техники достаточно», — сообщил Аксёнов.

Реставрация проводится на 16 объектах дворца, на трёх из них работы завершены.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве планируют отреставрировать дворец Юсуповых. Здания дворца имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.

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