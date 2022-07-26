МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве 26 июля

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В Москве в ближайшие часы прогнозируются ливень, град, гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом информирует ГУ МЧС по столице.
МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Москве 26 июля
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 26 июля местами по городу Москве ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 15 м/с», — заявили в МЧС.

В главке рекомендовали парковать машины вдали от деревьев, обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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