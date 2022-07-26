В Севастополе установили самый высокий класс пожарной опасности до 28 июля
- РИА Новости
Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«Существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях», — говорится в сообщении.
В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму сообщало о предстоящих сильных ливнях с грозами и штормовым ветром.