В Севастополе установили самый высокий класс пожарной опасности до 28 июля

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В Севастополе до четверга, 28 июля, объявили пятый, наивысший класс пожарной опасности.
В Севастополе установили самый высокий класс пожарной опасности до 28 июля
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«Существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях», — говорится в сообщении.

В лесничествах установлен усиленный режим дежурства, мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму сообщало о предстоящих сильных ливнях с грозами и штормовым ветром.

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