Классный руководитель Анны Линниковой поделилась воспоминаниями о «Мисс Россия» — 2022
- Анна Линникова
- © Кадр MissRussiaTV / youtube.com
В беседе с kp.ru Галина Козлова вспомнила оренбурженку как очень воспитанную, тактичную и умную девушку.
По её словам, Анна работала в местном модельном агентстве с 16 лет.
«Когда Аня училась в десятом классе, мама пришла ко мне встревоженная — дочку приглашают в Китай на работу, на съёмки, что делать? Конечно, страшно отпускать ребенка одного в незнакомую страну, да ещё и выпускной класс впереди. Но мы подумали, что вдруг это судьба. Зачем мешать девочке развиваться и идти к своей цели?» — вспомнила учительница.
Через несколько месяцев Анна вернулась из Китая и успешно сдала ЕГЭ.
«Она всегда училась хорошо, вдумчиво, осознанно. Мы не удивлены, что жюри всероссийского конкурса она покорила именно своей эрудированностью и начитанностью. Справлялась хорошо и с математикой и много читала», — поделилась Галина Ивановна.
Ранее сообщалось, что статус «Мисс Россия — 2022» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финал конкурса прошло 25 девушек.