Классный руководитель Анны Линниковой поделилась воспоминаниями о «Мисс Россия» — 2022

Классный руководитель победительницы конкурса «Мисс Россия» — 2022 Анны Линниковой поделилась воспоминаниями о своей ученице.

В беседе с kp.ru Галина Козлова вспомнила оренбурженку как очень воспитанную, тактичную и умную девушку.

По её словам, Анна работала в местном модельном агентстве с 16 лет.

«Когда Аня училась в десятом классе, мама пришла ко мне встревоженная — дочку приглашают в Китай на работу, на съёмки, что делать? Конечно, страшно отпускать ребенка одного в незнакомую страну, да ещё и выпускной класс впереди. Но мы подумали, что вдруг это судьба. Зачем мешать девочке развиваться и идти к своей цели?» — вспомнила учительница.

Через несколько месяцев Анна вернулась из Китая и успешно сдала ЕГЭ.

«Она всегда училась хорошо, вдумчиво, осознанно. Мы не удивлены, что жюри всероссийского конкурса она покорила именно своей эрудированностью и начитанностью. Справлялась хорошо и с математикой и много читала», — поделилась Галина Ивановна.

Ранее сообщалось, что статус «Мисс Россия — 2022» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финал конкурса прошло 25 девушек.