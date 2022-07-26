В Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн квадратных метров
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные городской администрации.
Механическая обработка проводится вручную и с помощью спецтехники. Наиболее проблемные участки расположены в деревнях Ломовская, Дуркино, на Советском тракте, Южном обходе, улице Ульяновской и других.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области от борщевика обработано более 3,5 тыс. га — почти 20% общей площади поражения.