В Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн квадратных метров

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В Ленинском районе Кирова идёт третий этап борьбы с борщевиком. Борщевик удалили с площади около 1 млн квадратных метров.
В Кирове площадь освобождённых от борщевика участков составила 1 млн квадратных метров
  • globallookpress.com
  • © Ottfried Schreiter

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на данные городской администрации.

Механическая обработка проводится вручную и с помощью спецтехники. Наиболее проблемные участки расположены в деревнях Ломовская, Дуркино, на Советском тракте, Южном обходе, улице Ульяновской и других.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области от борщевика обработано более 3,5 тыс. га — почти 20% общей площади поражения.

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