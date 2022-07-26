В Ульяновской области объявили оранжевый уровень опасности

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В Ульяновской области из-за непогоды объявили оранжевый уровень опасности.
В Ульяновской области объявили оранжевый уровень опасности
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Peric / EyeEm

Как пишет ИА REGNUM со ссылкой на управление МЧС России по региону, днём в области ожидаются ливни, крупный град, гроза, а также шквалистое усиление ветра до 20—25 м/с.

«Объявляется оранжевый уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в беседе с газетой «Известия» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве станет прохладнее.

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