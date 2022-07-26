Синоптик Позднякова напомнила сроки купального сезона в Центральной России

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, как долго продлится купальный сезон в Центральной России.
Синоптик Позднякова напомнила сроки купального сезона в Центральной России
  • Gettyimages.ru
  • © Alexey Kartsev / EyeEm

«Вода в водохранилищах прогрелась, и я думаю, что купаться ещё можно будет. Ночи остаются пока тёплыми: +15...+16 °С. Вода в ночное время не будет быстро остывать. Поэтому, я надеюсь, купальный сезон продлится хотя бы до середины августа. Потому что в этом году процессы как-то запаздывают на две недели. Так что будем считать, что у нас июльская погода продлится и до середины августа», — заявила Позднякова.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Известиями» перечислил противопоказания для купания в водоёмах летом.

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