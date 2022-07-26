Синоптик Позднякова спрогнозировала тёплый август в России

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какую погоду синоптики прогнозируют в августе в России.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра, август будет тёплым. Конечно, 30-градусной жары не прогнозируется, но температура практически в пределах всего месяца ожидается на уровне +23...+27 °С, в отдельные дни будет +20...+25 °С. Для августа это очень хорошая погода», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что обильных дождей не ожидается, осадки будут соответствовать норме.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидается ухудшение погоды во вторник, 26 июля.