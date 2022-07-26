Эксперт Юлкин рассказал об изменении климата

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин рассказал, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растёт.

В беседе с «Известиями» он рассказал, что сила стихийных бедствий, их мощность и интенсивность выросли.

«Отчасти это связано с тем, что более тёплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несёт в себе больше воды. Если ранее в Сочи такие истории случались раз в три года, то теперь — трижды в год. То же самое и с Сибирью: паводки на реках в летний период никогда не были характерной чертой этого региона, а теперь стали. Можно сказать определённо, что повторяемость действительно возросла», — рассказал Юлкин.

Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что температура воздуха в столице днём 26 июля составит до +30 °C.