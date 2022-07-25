Синоптик Макарова прокомментировала погоду в столичном регионе

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала погоду в столичном регионе.

«Погода на неделе будет неустойчивой, с кратковременными дождями, но очень тёплой, жаркой, особенно в первой половине недели. Наиболее жаркими будут вторник и среда. Во вторник в Москве прогнозируется +28...+30 °С, а в среду +29...+31 °С», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, также возможны кратковременные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до 15—17 м/с.

Как отметила Макарова, в четверг ожидается +25...+27 °С. За холодным фронтом погода станет более прохладной.

«Преобладающее значение ночной температуры +10...+15 °С, в дневные часы от 21 до 26 выше нуля. В субботу будет чуть прохладнее — +20...+26 °С. Также будут местами небольшие кратковременные дожди, несильный северо-западный ветер, 3—8 м/с», — заключила она.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.