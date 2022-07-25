Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве станет прохладнее

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве станет прохладнее.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что в ночь на вторник, 26 июля, в столичном регионе возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +16...+18 °С в столице и +13...+18 °С в области. Днём — +26...+28 °С, переменная облачность.

«В среду местами кратковременные дожди, ночью будет +16…+18 °С, а днём — до +25 °С. Наиболее неблагоприятная погода нас ожидает в четверг. В течение почти всего дня будут дожди, есть вероятность, что они будут сильными. Днём температура воздуха составит +23…+25 °С. В пятницу температура не поменяется», — сообщила Позднякова.

По её словам, в субботу станет прохладнее: ночью — +10 °С, днём — +20...+25 °С, без осадков.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.