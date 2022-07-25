Синоптик Цыганков спрогнозировал жару в столичном регионе в ближайшую неделю

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал жару в столичном регионе в ближайшую неделю.
Синоптик Цыганков спрогнозировал жару в столичном регионе в ближайшую неделю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что во вторник, 26 июля, воздух прогреется до +27...+29 °С. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

«В среду, 27 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура составит +29...+31 °С, то есть жаркая погода», — сообщил Цыганков.

По его словам, в четверг — пятницу местами возможен небольшой дождь. За счёт облачности температура снизится до +24...+29 °С в четверг и до +22...+27 °С в пятницу.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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