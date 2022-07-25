Умер сыгравший в «Титанике» британский актёр Дэвид Уорнер
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«Последние 18 месяцев он относился к своему диагнозу с характерным изяществом и достоинством», — говорится в сообщении его семьи.
Актёр родился 29 июля 1941 года в Манчестере, он снялся также в фильмах «Омен», «Рождественская история» и «Мэри Поппинс возвращается».
9 июля стало известно о смерти актёра Тони Сирико, наиболее известного по роли Пола Гуалтьери по прозвищу Поли Грецкие Орехи в сериале «Клан Сопрано». Ему было 79 лет.