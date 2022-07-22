Актёр Мадянов рассказал об участии в съёмках фильма «По щучьему веленью»

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Российский актёр Роман Мадянов накануне своего 60-летнего юбилея рассказал, как проходят съёмки фильма «По щучьему веленью», где он играет роль царя.
Актёр Мадянов рассказал об участии в съёмках фильма «По щучьему веленью»
  • РИА Новости

Проект студии СТВ и продюсера Сергея Сельянова снимают в 20 км от Тобольска, кинокартина — по классическому сюжету о Емеле, рассказал актёр в интервью kp.ru.

«У меня вот сегодня уже десятый съёмочный день. Десять дней мы живём в этой прелести, вид на Иртыш просто умопомрачительный. А местные мне говорят, что лето — ерунда, вот зимой здесь сказка... Ещё и совершенно уникальный Абалакский монастырь рядом — для людей верующих это абсолютно паломническое место. Не исключаю, что мы с женой приедем в Тобольск ещё раз, туристами. Пусть ненадолго, на пару дней», — сообщил актёр.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль. Сериал вышел на видеосервисе START.

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