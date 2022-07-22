В Гидрометцентре рассказали о российских регионах с дефицитом осадков

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд перечислил регионы, в которых в мае — июле наблюдался дефицит осадков.

«Есть регионы, где осадков не хватает. Наблюдается засушливость. В Ростовской области за первые две декады июля выпало всего лишь 18% от месячной нормы осадков. В мае и июне их тоже было меньше нормы», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что во Владимирской области за май и июнь выпало 77% от нормы, а за прошедший период июля — 40%. Засушливость также наблюдается в Чечне и Кабардино-Балкарии.

«В Бурятии тоже осадков не хватает: в мае и июне выпало 79% от нормы, а за две декады июля — 45%. Камчатка тоже с этим столкнулась. Там за май и июнь выпало 67%, а в июле — 20%», — подытожил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве с пятницы, 22 июля, ожидается жаркая погода, обусловленная западным антициклоном.