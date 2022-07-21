Выставка в честь Владимира Высоцкого открылась в Подмосковье

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В музейно-выставочном центре подмосковного Реутова открылась выставка «Колея эта — только моя», посвящённая Владимиру Высоцкому.
Выставка в честь Владимира Высоцкого открылась в Подмосковье
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Mekler/Russian Look

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Посетители могут увидеть театральные афиши, копии автографов известных стихов, фотографии со спектаклей, личные вещи артиста.

Среди экспонатов — гитара, на которой играл Высоцкий.

Выставка открыта до 30 июля.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.

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