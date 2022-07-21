В Карелии начались работы по реставрации сгоревшей церкви XVIII века

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В Кондопоге начались работы по реставрации сгоревшего храма Успения Пресвятой Богородицы XVIII века, заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.
В Карелии начались работы по реставрации сгоревшей церкви XVIII века
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Об этом сообщает karelinform.ru.

К работам привлекли специалистов архитектурной компании «Интехстрой» из Владимира. Контролируют процесс Центральные научно-реставрационные проектные мастерские.

Как ожидается, реставрация завершится в августе 2024 года.

Храм был возведён мастерами прионежской школы шатрового зодчества.

Здание церкви сгорело в 2018 году. По делу о поджоге был задержан подросток.

Позднее в Карелии объявили сбор средств на восстановление церкви.

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