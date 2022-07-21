В Челябинской области ожидаются ночные температуры до +3 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В ночь на пятницу, 22 июля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура +8...+13 °С, в низинах до +3 °С. Порывы ветра могут достигать 13 м/с.
Днём прогнозируется +27 °С. Местами кратковременные дожди, грозы.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.