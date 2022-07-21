В Русском музее продлили выставку Врубеля

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В Русском музее продлили выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения».
В Русском музее продлили выставку Врубеля
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция работает в корпусе Бенуа Михайловского дворца. Изначально её планировали закрыть 2 августа. Теперь она продлится до 15 октября.

Время работы выставки также продлено — с 23 июля по средам, пятницам и субботам её можно будет посетить до 21:00.

Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры сообщило, что посещение музеев Крыма будет бесплатным с 16 июля по 4 сентября 2022 года.

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