В Тамбовской области обсудили реализацию проекта «Чистая вода»

Короткая ссылка
В Тамбовской области обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода». Совещание провёл врио главы администрации Максим Егоров.
В Тамбовской области обсудили реализацию проекта «Чистая вода»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«К сожалению, качество воды — это далеко не та проблема, отрапортовать о решении которой можно будет прямо завтра или в самое ближайшее время. Напротив, перед нами стоит задача масштаба пятилетнего плана. Но уже в этом году удалось выделить на решение проблем водоснабжения жителей Тамбовской области дополнительно 252 млн рублей», — заявил Егоров.

По его словам, средства идут на строительство и реконструкцию 19 объектов водоснабжения.

В целом за два года в домах более чем 100 тыс. жителей региона улучшится качество воды.

Ранее RIA56 сообщало, что в лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить