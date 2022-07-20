В Тамбовской области обсудили реализацию проекта «Чистая вода»

В Тамбовской области обсудили реализацию федерального проекта «Чистая вода». Совещание провёл врио главы администрации Максим Егоров.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«К сожалению, качество воды — это далеко не та проблема, отрапортовать о решении которой можно будет прямо завтра или в самое ближайшее время. Напротив, перед нами стоит задача масштаба пятилетнего плана. Но уже в этом году удалось выделить на решение проблем водоснабжения жителей Тамбовской области дополнительно 252 млн рублей», — заявил Егоров.

По его словам, средства идут на строительство и реконструкцию 19 объектов водоснабжения.

В целом за два года в домах более чем 100 тыс. жителей региона улучшится качество воды.

Ранее RIA56 сообщало, что в лесничествах Оренбургской области высадят более 2 млн деревьев.