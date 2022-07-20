Акция «Ночь в парке» состоится 23 июля в Подмосковье

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Акция «Ночь в парке» состоится 23 июля в десяти парках Московской области.
Акция «Ночь в парке» состоится 23 июля в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».

Программа включает музыкальные выступления, экскурсии и мастер-классы.

Среди участников — парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде, парк «Сестрорецкий» в Клину, городской парк Истры, парк Малевича в Одинцове.

В парке «Ёлочки» в Домодедове запланирована «Ночь Нептуна», а в Наташинском парке в Люберцах покажут спектакли под открытым небом.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в мае авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» прошёл в подмосковной Балашихе.

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