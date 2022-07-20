Спасатели рассказали об усилении ветра до 17 м/с в Тюменской области в четверг
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«21 июля в Тюменской области местами прогнозируются сильные дожди, в отдельных районах — грозы. Днём возможны град, ветер порывами до 17 м/с», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе от природных пожаров пострадало почти 7 тыс. га леса, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент природно-ресурсного регулирования.
По данным на среду, 20 июля, в регионе действует 15 очагов. К тушению привлечены 258 человек.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал жару в Великобритании.