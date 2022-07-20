В ХМАО предупредили о резком похолодании в выходные

В Ханты-Мансийском автономном округе ожидается резкое похолодание в субботу и воскресенье. Температура опустится до +12 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В среду, 21 июля, прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днём порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днём +20...+25 °С.

«22 июля облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северный 5—10 м/с, днём порывы 15—17 м/с. Температура ночью +9...+14 °С, днём +15...+20 °С, местами до +25 °С», — заявили синоптики.

Ранее Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121, в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.