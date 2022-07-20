В Москве рассказали о планах по реставрации дворца Юсуповых
- © mos.ru
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт столичного правительства.
«Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам», — заявил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Как ожидается, реставрация начнётся в 2023 году. По окончании работ в здании откроют музей, передаёт kp.ru.
Ранее сообщалось, что в Таганроге завершились работы по реконструкции дворца Алфераки XIX века.