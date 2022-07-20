В Москве рассказали о планах по реставрации дворца Юсуповых

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В Москве планируют отреставрировать дворец Юсуповых, расположенный в Большом Харитоньевском переулке. Здания имеют статус объекта культурного наследия федерального значения.
В Москве рассказали о планах по реставрации дворца Юсуповых
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт столичного правительства.

«Долгое время палаты были в частной собственности. Хозяева не проводили работы по их сохранению, несмотря на острую необходимость в реставрации. Для того чтобы привести старинные палаты в порядок, необходимо тщательно изучить их текущее состояние и на основании этого подготовить детальный проект реставрации. Специалисты уже приступили к этим работам», — заявил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Как ожидается, реставрация начнётся в 2023 году. По окончании работ в здании откроют музей, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что в Таганроге завершились работы по реконструкции дворца Алфераки XIX века.

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