Съёмки фильма «Повелитель ветра» про Фёдора Конюхова завершены

Съёмки картины о рекорде Фёдора Конюхова, облетевшего Землю на воздушном шаре за 11 дней, завершены. Главную роль исполнил Фёдор Бондарчук.

По словам авторов ленты, художественный фильм будет отличаться от реальной истории, однако его сюжет полностью одобрил сам путешественник.

О проекте «Повелитель ветра» стало известно ещё в 2018 году. Снимать картину о рекорде Фёдора Конюхова собирался Фёдор Бондарчук, но в 2022 режиссёрское кресло занял Игорь Волошин («Нирвана», «90-е. Весело и громко», «Скорый «Москва-Россия»). Бондарчук же сосредоточился на актёрских задачах.

В работе над фильмом также задействованы Анна Михалкова («Ника», Оторви и выбрось», «Очень женские истории»), Евгений Ткачук («Казнь», «Девятая», «Черновик») и Андрей Бурковский («Доктор Лиза», «Бендер: последняя афера», «За час до рассвета»).

Ожидается, что фильм будет готов к июлю 2023 года. Прокатчиком выступит компания «Централ Партнершип».

Ранее стало известно, когда начнутся съёмки фильма «Момент истины» по роману Владимира Богомолова.