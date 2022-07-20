Съёмки фильма «Повелитель ветра» про Фёдора Конюхова завершены
- РИА Новости
По словам авторов ленты, художественный фильм будет отличаться от реальной истории, однако его сюжет полностью одобрил сам путешественник.
О проекте «Повелитель ветра» стало известно ещё в 2018 году. Снимать картину о рекорде Фёдора Конюхова собирался Фёдор Бондарчук, но в 2022 режиссёрское кресло занял Игорь Волошин («Нирвана», «90-е. Весело и громко», «Скорый «Москва-Россия»). Бондарчук же сосредоточился на актёрских задачах.
В работе над фильмом также задействованы Анна Михалкова («Ника», Оторви и выбрось», «Очень женские истории»), Евгений Ткачук («Казнь», «Девятая», «Черновик») и Андрей Бурковский («Доктор Лиза», «Бендер: последняя афера», «За час до рассвета»).
Ожидается, что фильм будет готов к июлю 2023 года. Прокатчиком выступит компания «Централ Партнершип».
Ранее стало известно, когда начнутся съёмки фильма «Момент истины» по роману Владимира Богомолова.