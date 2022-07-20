Съёмки фильма «Повелитель ветра» про Фёдора Конюхова завершены

Короткая ссылка
Съёмки картины о рекорде Фёдора Конюхова, облетевшего Землю на воздушном шаре за 11 дней, завершены. Главную роль исполнил Фёдор Бондарчук.
Съёмки фильма «Повелитель ветра» про Фёдора Конюхова завершены
  • РИА Новости

По словам авторов ленты, художественный фильм будет отличаться от реальной истории, однако его сюжет полностью одобрил сам путешественник. 

О проекте «Повелитель ветра» стало известно ещё в 2018 году. Снимать картину о рекорде Фёдора Конюхова собирался Фёдор Бондарчук, но в 2022 режиссёрское кресло занял Игорь Волошин («Нирвана», «90-е. Весело и громко», «Скорый «Москва-Россия»). Бондарчук же сосредоточился на актёрских задачах.

В работе над фильмом также задействованы Анна Михалкова («Ника», Оторви и выбрось», «Очень женские истории»), Евгений Ткачук («Казнь», «Девятая», «Черновик») и Андрей Бурковский («Доктор Лиза», «Бендер: последняя афера», «За час до рассвета»).

Ожидается, что фильм будет готов к июлю 2023 года. Прокатчиком выступит компания «Централ Партнершип».

Ранее стало известно, когда начнутся съёмки фильма «Момент истины» по роману Владимира Богомолова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить