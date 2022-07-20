Стала известна дата премьеры мюзикла «Пророк»

Предварительно прокат ленты «Пророк» режиссёра Феликса Умарова («Домашнее поле») запланирован на 14 февраля 2024 года.

В финале питчинга Фонда кино был презентован художественный мюзикл «Пророк» компании «Централ Партнершип».

На экранах зрители увидят историю взросления русского поэта и писателя Александра Пушкина и то, как его творчество повлияло на культуру страны в целом.

Роль поэта в картине исполнит Юра Борисов («Капитан Волконогов бежал», «Калашников», «Красный призрак»). Авдотью Голицыну может сыграть Паулина Андреева («Статус: Свободен», «Конёк-Горбунок»), а Ивана Пущина — Кирилл Ковбас («Кухня. Последняя битва», «Кольская сверхглубокая»).

Как сообщили создатели ленты, вдохновением для них послужил романтический мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», роли в котором исполнили Райан Гослинг и Эмма Стоун.

Ранее сообщалось, что повесть «Сто лет тому вперёд» Кира Булычёва будет экранизирована.