Стало известно, когда выйдет фильм «Крысолов»

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Российский фантастический боевик «Крысолов» выйдет в прокат летом или осенью 2023 года.
Стало известно, когда выйдет фильм «Крысолов»
  • Gettyimages.ru

Сюжет фантастической картины «Крысолов» развернётся в недалёком будущем, где после войны между гибридными людьми с отредактированной ДНК (их называют крысами) и обычными смертными (крысоловами) отец-крыса ищет скрывающуюся взрослую дочь-крысу.

Первые материалы по фильму были представлены в рамках питчинга в Фонде кино.

Роли в проекте исполняют Елизавета Янковская («Ника», «Пропавшая», «История одного назначения») и Александр Кузнецов («Люби их всех», «Лермонтов», «Лето»).

Ранее стало известно, как продвигается работа над фильмом «Воланд» с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.

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