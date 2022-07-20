Стало известно, когда выйдет фильм «Крысолов»

Российский фантастический боевик «Крысолов» выйдет в прокат летом или осенью 2023 года.

Сюжет фантастической картины «Крысолов» развернётся в недалёком будущем, где после войны между гибридными людьми с отредактированной ДНК (их называют крысами) и обычными смертными (крысоловами) отец-крыса ищет скрывающуюся взрослую дочь-крысу.

Первые материалы по фильму были представлены в рамках питчинга в Фонде кино.

Роли в проекте исполняют Елизавета Янковская («Ника», «Пропавшая», «История одного назначения») и Александр Кузнецов («Люби их всех», «Лермонтов», «Лето»).

Ранее стало известно, как продвигается работа над фильмом «Воланд» с Аугустом Дилем, Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.