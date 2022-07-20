Режиссёр «Нирваны» снимет нового «Волшебника Изумрудного города»
- РИА Новости
По задумке кинематографистов, визуал ленты будет включать в себя большое количество спецэффектов и компьютерной графики. В случае успеха первого фильма работа над франшизой продолжится (напомним, что в цикле «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова шесть книг), сценарий к продолжению («Урфин Джюс и его деревянные солдаты») уже пишется.
В данный момент компания «Централ Партнершип» уже ведёт переговоры о дистрибьюции картины за рубежом.
Ранее стало известно, что Александр Петров рассматривается на главную роль в фильме «Кракен».