Режиссёр «Нирваны» снимет нового «Волшебника Изумрудного города»

Короткая ссылка
Режиссёр Игорь Волошин («Нирвана», «90-е. Весело и громко», «Скорый «Москва — Россия») намерен приступить к работе над картиной «Волшебник Изумрудного города» в марте 2023 года.
Режиссёр «Нирваны» снимет нового «Волшебника Изумрудного города»
  • РИА Новости

По задумке кинематографистов, визуал ленты будет включать в себя большое количество спецэффектов и компьютерной графики. В случае успеха первого фильма работа над франшизой продолжится (напомним, что в цикле «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова шесть книг), сценарий к продолжению («Урфин Джюс и его деревянные солдаты») уже пишется.

В данный момент компания «Централ Партнершип» уже ведёт переговоры о дистрибьюции картины за рубежом.

Ранее стало известно, что Александр Петров рассматривается на главную роль в фильме «Кракен». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить